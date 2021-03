Allerta contagi nelle Marche

ASCOLI: L’azione a sostegno del territorio e delle sue attività economiche e artigianali, che è stata lanciata dal Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Tronto che in questo momento di crisi annuncia una piattaforma digitale che si pone come vetrina commerciale per le tipicità Made in Piceno. I prodotti artigianali realizzati ad Ascoli e nel suo comprensorio, per far conoscere ad una vasta platea anche internazionale, le aziende della provincia in modo di vendere online in maniera gratuita. Il presidente dell’ente Luigi Contisciani spiega: «Il marketplace Made in Piceno, promosso dal Bim Tronto, sentiti i sindaci e le associazioni di categoria ha l’obiettivo di supportare il tessuto economico del territorio, oggi messo nuovamente a dura prova a causa delle restrizioni imposte per limitare la diffusione del Coronavirus. Sebbene necessarie, tali divieti stanno causando numerosi disagi al comparto economico locale, in termini di vendite e giro d’affari. Da qui l’attenzione concreta rivolta alle piccole e medie imprese del nostro comprensorio, dando loro la possibilità di sfruttare nuovi sistemi e canali di vendita».