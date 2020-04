Tweet on Twitter

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il corpo senza vita di una donna di Tortoreto di 60 anni, è stato rinvenuto presso il porto di San Benedetto del Tronto. Da quanto appreso la donna sarebbe una commerciante ambulante originaria di Tortoreto.

Sul posto carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia costiera e capitaneria. Ad accertare il decesso sono stati i sanitari del 118 e dalle prime prime ipotesi pare che si tratti di suicidio. La salma è stata trasferita in obitorio e rimarrà a disposizione per accertamenti medico-legali che consentiranno di fare chiarezza sulle cause della morte.