Martinsicuro: lavori nella manutenzione del Comune

Monica Persiani, Assessore del Comune di Martinsicuro, attraverso Facebook comunica i lavori che si stanno svolgendo nella cittadina abruzzese, nonostante i limiti del coronavirus.

Nonostante le varie restrizioni imposte dal Dpcm del 10 marzo “Io Resto a Casa” l’attività amministrativa viene svolta regolarmente. Per quanto riguarda l’area VI – Lavori Pubblici e Manutenzione – i dipendenti pubblici lavorano in Smart Working ma è stata garantita la presenza di almeno uno di loro, giornalmente, presso gli uffici. Alcuni degli operai del settore manutenzione sono stati collocati in ferie ( maturate nel 2019) ma viene assicurata la presenza giornaliera di 3-4 operai su tutto il territorio comunale. Con la nuova ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo del 13 aprile, in attesa di tornare alla normalità e rivivere questi luoghi, si riprende l’attività di manutenzione del verde e di pulizia delle spiagge. Questa mattina, a tal proposito, sono iniziati i lavori di pulizia dell’arenile, il taglio della siepe sull lungomare e lo sfalcio dell’erba nelle aree pubbliche.