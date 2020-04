San Benedetto del Tronto: parte la pulizia della spiaggia

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

In attesa di conoscere tempi e modalità di avvio della ripresa delle attività, la città di San Benedetto del Tronto si prepara alla stagione estiva. Dopo il via libera della Regione con precise prescrizioni alle attività di manutenzione, anche il Comune si sta organizzando per fare la sua parte.

Con una riunione svoltasi su piattaforma telematica e coordinata dall’assessore all’ambiente Andrea Traini, funzionari comunali, rappresentanti di Picenambiente e degli operatori economici hanno definito tempi e modi della pulizia dell’arenile e dei servizi di raccolta differenziata per alberghi e stabilimenti balneari.

“Il servizio, seppur con qualche giorno di ritardo rispetto al calendario canonico per gli ovvi motivi – spiega l’assessore Traini – partirà regolarmente dal confine sud del territorio comunale lunedì 20 aprile per concludersi il 23 maggio. Dopo quella data si lavorerà sulle spiagge a nord del bacino portuale fino al confine con Grottammare.

Mezzi e personale di Picenambiente porteranno via i rifiuti, livelleranno l’arenile e lo rastrelleranno meccanicamente, provvederanno alla risagomatura delle foci di canali e torrenti. Ovviamente le cose andranno al meglio se i concessionari di spiaggia si occuperanno di agevolare l’intervento sgombrando l’arenile da imbarcazioni e altro materiale: quello rinvenuto sarà rimosso e avviato a smaltimento. Si tratta di un’operazione che compiamo ogni anno – conclude Traini – ma che stavolta assume un valore molto particolare simboleggiando il desiderio di questa Città di riprendere a vivere al più presto, pur con tutte le cautele che saranno prescritte dalle autorità”.

Lo si legge dal comunicato stampa del comune marchigiano.