Auto contro tir che perde il controllo, tragedia sfiorata sulla A14

TERAMO – Tragedia sfiorata sull’autostrada Adriatica A14, all’altezza di Roseto (chilometro 341). Un automobilista 35enne alla guida della su auto si è scontrato con un camion guidato da un uomo di 48 anni di Napoli. Da quanto appreso, pare che il camionista abbia perso il controllo del mezzo pesante, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale, mettendosi di traverso in mezzo alla carreggiata. Il conducente dell’auto non ha potuto far nulla per evitare l’impatto che tuttavia, non è stato particolarmente violento. Il 35enne è riuscito ad uscire illeso dal veicolo, mentre il camionista è stato liberato dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, assieme all’ambulanza del 118 che ha provveduto al suo trasferimento presso il pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova.