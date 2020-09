Bimbo di 8 anni travolto dal suo cane

I fatti sono avvenuti questa mattina sulle spiagge di Martinsicuro e Alba Adriatica. Due anziani sono morti per un malore improvviso.

MARTINSICURO – Questa mattina, intorno alle 9, nel tratto di piaggia libera tra gli chalet Nemo e Bamboo, il corpo di un anziano 89enne è stato trovato galleggiare in acqua. Come stabilito dalla Procura, la morte è stata provocata da un malore e non per annegamento.

ALBA ADRIATICA – Un 73enne si è accasciato sulla riva mentre stava entrando in acqua. Inutile l’intervento del 118 che, sul posto, hanno potuto constatare che per l’uomo non c’era più nulla da fare.