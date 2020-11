Martinsicuro: non rispettava le misure anti-Covid, chiusa per 5 giorni attività ortofrutticola

MARTINSICURO – Dopo una serie di controlli svolti nell’ambito del rispetto della normativa anti-Coronavirus, i Carabinieri del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Teramo, congiuntamente ai militari della Stazione di Martinsicuro, hanno deferito il titolale di un’attività ortofrutticola di Martinsicuro. Da quanto appreso, il titolare dell’esercizio commerciale avrebbe fatto sottoporre un lavoratore, alla previa visita medica per immetterlo al lavoro e non avrebbe rispettato le misure di informazione sul rischio epidemiologico. Come previsto dalla normativa, l’attività è stata chiusa per 5 giorni.