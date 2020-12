Maxi sequestro di pellet destinato al commercio nel pescarese: 19 denunce

PESCARA – Quest’anno la tradizionale asta della Fondazione Genti d’Abruzzo arriva sul web. Sono all’asta centoundici pezzi di settanta artisti italiani, trenta grafiche e ottantuno opere uniche, per “Percorsi d’Arte Contemporanea”.

Le opere, donate dagli artisti per sostenere l’attività di conservazione e divulgazione svolta dalla Fondazione, sono esposte nel Museo delle Genti d’Abruzzo a Pescara. E si trovano anche online sul sito del Museo e su quello di ArsValue sul cui portale l’asta si svolgerà, con battitore virtuale, domenica 13 dicembre alle ore 18.00.

La direttrice, Letizia Lizza, si esprime riguardo la tradizionale asta della Fondazione: <<Ci proiettiamo in un contesto più ampio e che richiede grande energia . Quanto accaduto in questi mesi sta trasformando la realtà e abbiamo scelto di tenerci al passo con il cambiamento. La scelta di allestire una mostra fisica risponde a due esigenze: mantenere un nostro spazio e far sapere dove sono e come sono custoditi i beni che gli appassionati andranno ad apprezzare>>.

L’asta finanzierà i progetti della Fondazione Genti d’Abruzzo, per questo motivo all’acquisto delle opere non saranno applicate commissioni.

Sottolinea il presidente della Fondazione Emilio Della Cagna. <<L’asta online ci consente di esporre a livello globale e speriamo serva non solo ad aiutarci nell’immediato, ma a esportare marchio e qualità sia del Museo delle Genti sia del Museo Cascella>>.

Come partecipare alla tradizionale asta della Fondazione sul web

La mostra e il catalogo delle opere sono disponibili al link www.gentidabruzzo.it. Per partecipare occorre registrarsi su www.arsvalue.com. Quando si aprirà l’asta, ogni opera sarà battuta per 30 secondi; ad ogni rilancio il sistema aggiungerà 15 secondi.

Le opere sono di maestri del ‘900 italiano, come Matteo Basilé, Alberto Biasi e Piero Gilardi; ci sono anche 27 giovani artisti: oltre a Matteo Basilè hanno donato loro opere Tommaso Cascella junior, Alfredo Celli, Vito Bucciarelli, Luigi D’Alimonte, Pep Marchegiani, Lucio Rosato, Giuseppe Muzi, Giuliano Cotellessa, Giancarlo Costanzo, Pino Procopio e Gino Di Paolo.