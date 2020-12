Forti mareggiate continuano ad erodere la costa abruzzese

Il Sindaco di Teramo spiega la Zona Arancione in Abruzzo; con un post su Facebook Gianguido D’Alberto cerca di mettere luce alla situazione di contrasto tra Regione Abruzzo e Governo e cosa farà la città di Teramo.

Con riferimento all’ordinanza del Presidente della Regione n. 106 del 2020, in corso di pubblicazione, e all’incertezza che ne sta derivando, a tutela e nell’interesse dei cittadini cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Tale ordinanza, come peraltro riconosciuto dal testo, non è in linea con la lettera della legge. Ma fin tanto che non verrà impugnata, sospesa, ritirata o altro l’ordinanza stessa, una volta pubblicata, é vigente, esplica i suoi effetti e deve essere applicata. Consapevoli che il caos istituzionale che si sta generando non può gravare in nessun caso su cittadini e commercianti, noi amministrazione comunale diciamo a tutte le attività di potersi attenere al testo dell’ordinanza, e quindi alle regole della cd. “ZONA ARANCIONE”, dalla sua pubblicazione e fino alla permanenza della sua efficacia. Per ciò che concerne le scuole la situazione è diversa; attendiamo, pertanto, di sapere cosa dirà l’ufficio scolastico regionale domani.Buona serata a tutti. Non siamo e non siete soli.