Martinsicuro: vietato il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche, ecco l’ordinanza

MARTINISCURO – L’Amministrazione Comunale di Martinsicuro, con un’ordinanza emessa in data 25/01/2021, ha disposto che dal 26 gennaio fino al 30 aprile 2021, sarà vietato consumare alcolici di qualsiasi gradazione su tutte le aree pubbliche del territorio comunale. Tuttavia, il divieto non opera nel caso in cui la consumazione avvenga all’interno dei locali autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico. Per leggere l’ordinanza completa CLICCA QUI.