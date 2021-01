Serie C: Virtus Verona-Fermana 1-1

SALO’ – La Samb espugna per la prima volta Salò e conquista un’importantissima vittoria nella prima gara del 2021.

Due a uno per i ragazzi di Mauro Zironelli che hanno avuto in Botta il giocatore “chiave”, menato e malmenato dagli avversari, stoico che ha messo piedi e testa in entrambe le reti dei rossoblu.

Alla mezzora del primo tempo con un assist preciso sulla testa di Lescano e all’undicesimo della ripresa con un’azione personale da vero campione seminava quasi tutta la retroguardia gardesana e trafiggeva dai dieci metri il portiere avversario De Lucia.

A dieci minuti dal 90° la FeralpiSalò trovava il gol con l’ex Miracoli, lesto a ribadire di testa in rete da un’azione di calcio d’angolo.

A quel punto i lombardi cercavano la rete del pareggio ma Nobile e compagni chiudevano la porta e potevano gioire per questo fondamentale successo sulle rive del Garda.

Quarta vittoria corsara per la Samb, 30 punti, 15 in casa e 15 in trasferta con lo stesso score.

I rossoblu dovranno giocare i due prossimi impegni in casa.

Ospiti il Padova e il Carpi.

Due gare da affrontare con il massimo impegno e la massima concentrazione.

LE RETI

33pt Samb in vantaggio: dalla trequarti sinistra d’attacco Botta serve in area Lescano che, seppur marcato stretto, colpisce di testa la sfera e insacca alla destra dell’estremo avversario De Lucia. Quarto gol per l’attaccante rossoblu, quinto se si considera il momentaneo pareggio di Cesena deviato con un autogol dal romagnolo Maddaloni.

11st raddoppio Samb con un gran gol di Ruben Botta che palla al piede dalla trequarti d’attacco arriva all’altezza del dischetto di rigore e supera De Lucia di gran classe. 2-0 Samb e quinto gol per Botta.

36st accorcia le distanze la FeralpiSalò: angolo dalla sinistra battuto da Carraro e testa sul primo palo dell’ex Miracoli. Quarto gol per l’attaccante salodiano.

IL TABELLINO

Salò – Stadio “Lino Turina”

Sabato 9 gennaio 2021 – ore 17:30

18a giornata di Andata – Serie C girone B

FERALPISALO’– SAMB 1 – 2 (pt 0 – 1)

Reti: 33pt Lescano; 11st Botta, 36st Miracoli.

FERALPISALÒ (4-3-3): De Lucia; Bergonzi, Vitturini, Giani, Rizzo (20st Brogni), Carraro, Guidetti, Gavioli (1st D’Orazio); Ceccarelli (20st De Cenco), Tulli, Miracoli.

Allenatore: Massimo Pavanel (squalificato, in panchina siede Zanin).

SAMB (3-4-2-1): Nobile; Cristini, D’Ambrosio, Enrici; Masini, Shaka Mawuli (21st De Ciancio), Angiulli, Trillò (34st Liporace); Bacio Terracino (21st Chacon), Botta (13st Nocciolini); Lescano (34st Maxi Lopez).

Allenatore: Mauro Zironelli.

ARBITRO: Claudio PETRELLA della sezione di VITERBO.

Assistenti: Luca DICOSTA (Ass. 1) della sezione di NOVARA e Francesco PERRELLI (Ass. 2) della sezione di ISERNIA.

Quarto ufficiale: Roberto LOVISON della sezione di PADOVA.

Ammoniti: 28pt Shaka Mawuli (S); 35st Guidetti (F), 40st Nobile (S)

Espulsi:

Angoli: 3 – 3 (pt 0 – 0).

Recupero: 0pt, 4st.

NOTE: gara a “Porte Chiuse” causa CoViD19. FeralpiSalò in maglia Blu (colori Salò) attraversata centralmente da una banda Verde (colori Feralpi), calzoncini blu, calzettoni blu, portiere in Rosso Salmone. Samb in completo bianco, portiere in Amaranto. Terna Arbitrale in divisa “Giallo fluo”. Calcio d’inizio Samb. Cielo parzialmente nuvoloso, giornata fredda, ventilazione leggera da NE. Temperatura circa 3°C. Terreno in buone condizioni.

