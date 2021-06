Serie C, Semifinali PlayOff: date, orari, dirette TV

1. SOCIETÀ AMMESSE ALLA “FINAL FOUR”

In base ai risultati conseguiti nelle gare di andata e ritorno del Secondo Turno Play Off Nazionale, in applicazione a quanto disposto al paragrafo V) dell’Allegato A) del Com. Uff. n. 114/A della F.I.G.C. del 12.11.2020 (Com. Uff. n. 65/L di Lega Pro del 13.11.2020), le sotto indicate società sono ammesse alla fase cosiddetta “Final Four”.

2. SOCIETÀ VINCITRICI

SECONDO TURNO PLAY OFF NAZIONALE

GIRONE A

ALESSANDRIA 2a CLASSIFICATA

ALBINOLEFFE 7a CLASSIFICATA

GIRONE B

PADOVA 2a CLASSIFICATA

GIRONE C

AVELLINO 3 a CLASSIFICATA

3. “FINAL FOUR” – SEMIFINALI

Le 4 squadre vincenti il Secondo Turno Play Off Nazionale partecipano alla fase cosiddetta “Final Four”. Si riportano i due confronti valevoli quali “Semifinali”, con gli accoppiamenti previsti di cui al Com. Uff. n. 477/DIV di Lega Pro del 27.05.2021, in programma nelle date e con gli orari sotto indicati:

GARE DI ANDATA – DOMENICA 06 GIUGNO 2021

SEMIFINALE “A” ALBINOLEFFE – ALESSANDRIA Ore 17.30

SEMIFINALE “B” PADOVA – AVELLINO Ore 20.45 Diretta Rai Sport

GARE DI RITORNO – MERCOLEDÌ 09 GIUGNO 2021

SEMIFINALE “A” ALESSANDRIA – ALBINOLEFFE Ore 20.30 Diretta Rai Sport

SEMIFINALE “B” AVELLINO – PADOVA Ore 17.30

Modalità di svolgimento I confronti valevoli quali “Semifinali” saranno disputati in gare di andata e ritorno. Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla “Finale”. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla “Finale” le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore. Le due squadre vincenti le “Semifinali” acquisiranno il titolo per l’ammissione alla “Finale”.

4. “FINAL FOUR” – FINALE

La “Finale” dei Play Off del Campionato Serie C 2020-2021 verrà disputata in gare di andata e ritorno, come previsto nel Com. Uff. n. 477/DIV di Lega Pro del 27.05.2021. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.

La squadra vincente la “Finale” acquisirà il titolo per l’ammissione al Campionato di Serie B.

