Abruzzo: nuovi prelievi di biopsia celebrale con i robot

AQUILA: L’innovativo intervento, tra i primi realizzati in Italia, è stato effettuato su un uomo di 67 anni da Francesco Abbate, nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale de L’Aquila, diretto da Alessandro Ricci. Un prelievo di tessuto cerebrale su un tumore per effettuare la biopsia, eseguito tramite un robot, cio’ che la tecnologia ha permesso quello che sarebbe stato impossibile tramite la chirurgia tradizionale.

Il tumore, situato in profondità, era collocato nella regione del sub talamo dell’emisfero cerebrale sinistro.

L’intervento è il risultato di una complesso, ma il braccio robotico è stato in grado di posizionare gli strumenti chirurgici. Si tratta di una procedura mini-invasiva che rende possibile intervenire sulla lesione e sulla biopsia. Il sistema robotico, oltre alle biopsie cerebrali, eseguirà impianti di elettrodi cerebrali profondi per i disturbi del movimento e il posizionamento di elettrodi cerebrali profondi per la registrazione dell’attività elettrica in caso di malattia epilettica. La procedura eseguita dalla struttura di neurochirurgia di L’Aquila è tra le prime a praticarlo in Italia, il manager della Asl Roberto Testa spiega: “E’ un ulteriore tassello, nel percorso di crescente avanzamento tecnologico della neurochirurgia aquilana che costituisce una risorsa non solo della sanità della provincia ma anche della stessa regione”.