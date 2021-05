Serie C girone B: l’ultima giornata. Regolamento e Date PlayOff e PlayOut

A 90 minuti dal termine del torneo di serie C girone B è ancora incognito il nome della squadra che dovrà salire direttamente in serie B insieme a Como (girone A) e Ternana (girone C).

Perugia e Padova sono appaiate in testa alla classifica ma gli umbri, in caso di arrivo alla pari con i veneti, sono avvantaggiati grazie al miglior esito complessivo negli scontri diretti.

Vincendo in casa della Feralpi a Salò, infatti, i grifoni possono festeggiare l’immediato ritorno in cadetteria senza dover aspettare il risultato finale dei suoi antagonisti di scena all'”Euganeo” contro la Samb di Paolo Montero (diretta RAISPORT ore 15:00).

Scorrendo la graduatoria le partite di oggi dovranno stabilire le ultime qualificate per i PlayOff, in lotta ci sono Mantova, Virtus Verona e Gubbio per gli ultimi due posti.

In coda Ravenna e Arezzo giocheranno per evitare la retrocessione diretta in serie D mentre Legnago, Imolese e AJ Fano per il miglior posto nella griglia PlayOut.

IL PROGRAMMA DI OGGI

ECCO LA NUOVA GRADUATORIA A 90 MINUTI DALLA FINE DELLA “REGULAR SEASON”

Perugia 76, (ad oggi promosso direttamente in serie B)

Padova 76, SudTirol 72, Modena 69, FeralpiSalò 60, Triestina 58, Cesena 54, Matelica 53, SAMB 50, Mantova 48, Virtus Verona 48, (attuale Griglia PlayOff)

Gubbio 45, Fermana 42, Vis Pesaro 41, Carpi 41, (“limbo”)

Legnago Salus 35, Imolese 35, AJ Fano 33, Arezzo 29, (attuale Griglia PlayOut)

Ravenna 27 (ad oggi retrocessa direttamente in serie D)

PLAYOFF E PLAYOUT

CALENDARIO PLAY OFF e PLAY OUT

Di seguito il calendario della Fase Finale del Campionato Serie C per la stagione sportiva 2020-2021:

PLAY OFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica DOMENICA 09 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 16 MAGGIO 2021

1° Turno – Gara di Ritorno GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara di Andata LUNEDÌ 24 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara di Ritorno VENERDÌ 28 MAGGIO 2021

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata MARTEDÌ 01 GIUGNO 2021

Semifinali – Gara di Ritorno SABATO 05 GIUGNO 2021

Finale – Gara di Andata MERCOLEDÌ 09 GIUGNO 2021

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 13 GIUGNO 2021

PLAY OUT

PLAY OUT GIRONI

Gara di Andata SABATO 15 MAGGIO 2021

Gara di Ritorno SABATO 22 MAGGIO 2021

PlayOff e PlayOut, regolamento e date (documento ufficiale)

