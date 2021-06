Fano: scontro tra auto una minorenne finisce in ospedale

FALCONARA(AN): Un malore mentre è alla guida della macchina. Sbandava con l’auto mentre percorreva la variante, uratando contro un new jersey invadendo l’altra corsia e finendo contro il guardrail. Probabilmente colpito da un infarto, cosi muore Andrea Romaldi, 66 anni ed ex marito del Sindaco di Falconara Stefania Signorini. Immediati i soccorsi ,l’uomo incosciente ma purtroppo il 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso, originario di Cingoli, era residente a Falconara e lascia i due figli Alberto e Arianna.