Beach Soccer, Samb Femminile: Scudetto ancora sul petto!!!

SAN BENEDETTO DEL TRONTO –

PISA-HAPPY CAR SAMBENEDETTESE 3-7 (0-2; 1-3; 2-2)



Reti: 9’pt Poli (S), 11’pt Adriele Rocha (S); 1’st Caccamo (S), 3’st Xhaxho (S), 7’st Mauro (P), 9’st Ponzini (S); 6’tt Caccamo (S), 7’tt Puzzo (P), 9’tt Caccamo (S), 12’tt Puzzo (P)

Pisa: Badalassi, Baldi, Ceni, Ciampelli, Guarino, Mauro, Migliorini, Puopolo, Puzzo, Ristori, Sacchi. All: Biagini

Happy Car Samb: Maranella, Pezzotti, Olivieri, Adriele Rocha, Poli, Marucci, Ana Be, Xhaxho, Capannelli, Caccamo, Ponzini, Malatesta. All: Barbizzi

Arbitri: Nude di Mestre e Ozzella di Benevento

Nove lunghi minuti poi la Bomber, Chiara Poli, sblocca la gara e le rossoblù sambenedettesi superano 7-3 le toscane della torre pendente.

Ottima prova delle ragazze di casa con un parziale dopo i due tempi di 5-1.

Encomio particolare a Chiara Poli che, nonostante un leggerissimo infortunio al piede, da’ il via alle reti delle rossoblù per una vittoria che conferma la Samb al primo posto a punteggio pieno insieme alla Lady International Terracina.

Domani sabato 24 luglio, ore 16, lo scontro che stabilirà la vincente del girone A, finalista per il 1° e 2° posto.

PROSSIMI IMPEGNI

3^ Giornata – sabato 24 luglio

Girone A: Canalicchio Ct-Pisa (h: 11)

Girone A: Happy Car Sambenedettese-Lady International (h: 16)

Girone B: Terracina-Lokrians (h: 15) Riposa B-Point Napoli

FINALI

San Benedetto del Tronto (Ap) – domenica 25 luglio

Finale 3^ – 4^ posto

2^ classificata girone A – 2^ girone B (h: 16) campo 2

Finale 1^ – 2^ posto

Vincente Girone A – Vincente Girone B (h: 18.30)

La seconda giornata ha ribadito ancora una volta che il Campionato femminile è un valore aggiunto per il Beach Soccer LND. Partite spettacolari in sintonia con le emozioni di tutte le persone, non solo degli appassionati: intensità, risultati mai scontati e le acrobazie delle protagoniste sono un linguaggio universale per chiunque ami lo sport.

Per la Lady International vale la regola del 9 come le reti rifilate ieri al Pisa ed oggi al Canalicchio Ct. Le etnee ce l’hanno messa tutte ma le pontine hanno dominato il match in lungo e largo. Iannella sempre reattiva in zona gol, tre timbri nella 1^ giornata, due nella 2^. La protagonista di oggi è Francesca Mellano che ha impresso i suoi primi tre sigilli in Campionato. Puntuali le firme di Pagiarino e Lezak.

Il Pisa ha resistito per metà gara poi le campionesse in carica dell’Happy Car Sambenedettese hanno preso il largo chiudendo il match sul 7-3. Caccamo con una tripletta ha suonato la carica, Ponzini ha segnato il suo terzo gol in Campionato. Prime firme per Poli, Adriele Rocha e Xhaxho. Per il Pisa Puzzo si è tolta la soddisfazione di firmare le sue prime due reti nel beach soccer LND.

CANALICCHIO CT-LADY INTERNATIONAL 1-9 (1-4; 0-3; 0-2)

Canalicchio Ct: Bonci, Steno, Marletta, Marzagalli, Todaro, Ricupero, Ion. All: Garofalo

Lady International: Perez, Pagiarino, Iannella, Ferrazza, Vattone, Sacco, Mellano, Paulin, Benedetti, Lezak, Maiorca, Panichi. All: Del Duca

Arbitri:

Reti: 2’pt Iannella (L), 3’pt Iannella (L), 7’pt Ion (C), 9’pt Pagiarino (L), 11’pt Lezak (L); 4’st Mellano (L), 6’st Mellano (L), 10’st Vattone (L); 6’tt Mellano (L), 8’tt Benedetti (L)