Contromano sulla Teramo- Mare: interviene la Polizia Locale

GIULIANOVA – L’incendio è avvenuto nel pomeriggio di ieri e hanno interessato un giardino in via Lombardi nel quartiere Annunziata. Per cause ancora in fase di accertamento, delle sterpaglie hanno preso fuoco. Immediatamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno evitato che le fiamme potessero danneggiare i palazzi limitrofi.