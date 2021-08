Ascoli Piceno: 70enne muore schiacciato dal trattore

ASCOLI PICENO – Tragedia nella frazione di Fonte di Campo ad Ascoli. Un commerciante di 70 anni avrebbe perso la vita scacciato dal suo trattore mente stava lavorando. Da quanto appreso pare che l’uomo, colpito da un improvviso malore, sia caduto dal mezzo per poi rimanerne schiacciato. Il 118, giunto sul posto, ha tentato la corsa in ospedale ma per il commerciante non c’è stato nulla da fare.