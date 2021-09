Corropoli: Comune finanziato per 700000 euro per progetti sportivi

È stata pubblicata qualche giorno fa la graduatoria del bando Sport e Periferie 2020 del dipartimento dello Sport del Consiglio dei Ministri.

Il comune di Corropoli è stato finanziato per un importo pari a €700.000,00 per la ristrutturazione ed il completamento della palestra presso il parco della Badia e per il rifacimento ed ammodernamento del campo di calciotto adiacente.

“Grande soddisfazione – dichiara il Sindaco Dantino Vallese – si conferma l’impegno portato avanti dalla nostra Amministrazione nei confronti di questo importante tessuto sociale cittadino che riteniamo un patrimonio prezioso da salvaguardare . Il Comune di Corropoli riconosce lo sport come servizio sociale e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero. Sicuramente il nostro impegno non finisce qui – conclude il Sindaco – continueremo a portare avanti progetti per migliorare l’impiantistica sportiva che è di grande importanza per il nostro territorio.”

“Grazie all’attenzione amministrativa, come in passato si sono reperiti, sempre attraverso il bando “Sport e Periferie”, i fondi necessari alla realizzazione della copertura della tribuna del campo sportivo e al rifacimento del centro polivalente limitrofo al plesso scolastico, ora sono molto soddisfatto e orgoglioso – dichiara il consigliere delegato allo Sport Andrea Ferrante – per l’ottenimento di questo ennesimo importante finanziamento, per un importo di €700.000,00 con il quale verrà completata la palestra e ammodernato il campo da calciotto nel magnifico complesso dell’Abbazia di Mejulano. Checché se ne dica e benché qualcuno voglia mettere in cattiva luce l’operato di questa amministrazione, ritengo si stia lavorando in maniera eccellente per il bene della cittadinanza e questi sono solo alcuni degli esempi.

Continuiamo a partecipare ad ogni bando disponibile e ad intercettare il maggior numero possibile di finanziamenti al fine di rendere sempre più bella, fruibile ed al passo con i tempi la nostra Corropoli.”