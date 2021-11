Pescara, Carmen Consoli accende il Teatro Massimo con “Volevo fare la rockstar”

PESCARA – Carmen Consoli torna a suonare sui palchi con il suo “Volevo fare la rockstar” tour e riprende lo scambio col pubblico, lasciato in sospeso 2 anni fa. L’artista siciliana sceglie proprio il teatro come luogo magico e perfetto per portare in scena un spettacolo che si snoda in tre atti, proprio come una piece tetrale.

“Abbiamo avuto paura…ma non credo sia la paura il sentimento che unisce, dovremmo spalancare le porte e accogliere l’inverno perchè forse, se conosci il freddo, puoi apprezzare il calore di un gesto”. Ancora tutto è possibile e non dobbiamo rottamare i sogni, perchè i nostri desideri da qualche parte aspettano ancora”. Infine si rivolge al padre “Papà ma tu ti aspettavi qualcosa in più da me? Sarai sempre orgoglioso di me? Perchè io in fondo volevo fare solo la rockstar.

Questa è una parte del prologo molto intimo e profondo del concerto di Pescara, dove ieri la cantatessa, in un teatro gremito, ha ripreso e ricreato quel contatto diretto e schietto con il pubblico.

Un grande spettacolo che è andato avanti per due ore, snocciolandosi in tre atti. Racconti di vita e cronaca, che l’artista ha interpretato attraverso sonorità acustiche ed elettriche, mescolando tinte di bolero e di folk americano. Primo atto :”Il sogno” nel quale l’artista ha interpretato pezzi tratti dall’album “Volevo fare la rockstar”, uscito il 24 settembre. Da Sta succedendo, Una domenica al mare, Mago magone, fino a Volevo fare la rockstar. Atto secondo: “Gli anni mediamente isterici” con il contributo dell’artista Marina Rei che la accompagna alla batteria . Per niente stanca, Besame Giuda , Donna che parla in fretta, L’ultimo bacio, Contessa Miseria sono solo alcuni dei brani dove la Consoli si mostra nella sua veste più rock. Infine il terzo atto: “L’amicizia” con pezzi come Stranizza d’amuri, Fiori d’arancio, Orfeo, Parole di burro concludono il concerto. La Consoli ed i musicisti salutano e lasciano il palco. Ed è il pubblico, intonando “Amore di Plastica”, a richiamare l’artista che generosa torna sul palco regalando questo ultimo pezzo che chiude lo spettacolo.