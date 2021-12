Monteprandone: prende fuoco una tovaglia il giorno di Natale, intervento dei pompieri

ASCOLI PICENO – Sono stati Babbo Natale e Spiderman, in un inconsueto duo di personaggi tanto amati dai bambini, a consegnare questa mattina all’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli i regali di Natale per i piccoli pazienti del reparto di pediatria.

L’iniziativa fa parte di ‘Futura accende il Natale’, rassegna dell’associazione ‘Futura’ in occasione delle festività natalizie 2021. Dopo il concorso ‘Il Mio Presepe’, in scadenza lunedì 27 dicembre e che ha già visto ad oggi oltre cinquanta adesioni, ecco la visita ai bambini ospitati al ‘Mazzoni’ con cui l’associazione mette in campo attraverso un’opera concreta uno dei suoi scopi fondativi: non dimenticare chi soffre nella comunità.

Da qui l’idea di mascherare due dei suoi membri per consegnare giocattoli: da una parte Babbo Natale, il personaggio più amato di chi aspetta con trepidazione questi giorni, dall’altra un supereroe di casa Marvel come Spiderman il quale, oltre a consegnare doni ai piccoli pazienti, ha dato anticipazione di quello che avverrà nelle prossime settimane.

In collaborazione con la Direzione Sanitaria dell’Asur 5 e dell’U.O.C. di Pediatria, e grazie alla disponibilità del Dott. Ermanno Ruffini e del Dott. Michele Rosati, dopo le feste partirà il progetto ‘Piccoli Grandi Eroi’ con cui periodicamente, anche lontano dai consueti periodi di festa come Natale e Pasqua, i bambini ricoverati al ‘Mazzoni’ riceveranno la visita dal vivo dei loro personaggi di fantasia preferiti, pronti a regalare loro giocattoli e tanto altro, il tutto nel massimo rispetto della normativa sanitaria anti Covid. Dietro l’abito ci saranno componenti di Futura adeguatamente preparati per l’occasione e pronti a regalare emozioni e a riceverne altrettante da chi con un sorriso riesce a dimenticare e far dimenticare le difficoltà della vita.

Tutte le iniziative di ‘Futura accende il Natale’ vengono realizzate grazie alla collaborazione tra l’associazione e importanti partner del territorio come Fainplast, Ecoinnova e Conad Superstore.