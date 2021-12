Scende dal camion e muore: 46enne stroncato da un infarto

L’ operazione è stata effettuata dalla guardia di finanza di Ortona. Il valore della merce è di oltre 200 mila euro.

ORTONA – L’ operazione è stata eseguita dalla guardia di finanza di Ortona. Le fiamme gialle hanno individuato migliaia di prodotti contraffatti, in un negozio e un magazzino dal valore di 200 mila euro. Il controllo è stato effettuato per la sicurezza dei consumatori, in un esercizio di vendita di questi prodotti.

La merce, di dubbia provenienza, riguardante accessori per telefonia. Apple, Samsung, Huawei, per poi essere messi in commercio attraverso internet, a prezzi inferiori del mercato. I loghi, erano ricoperti di adesivo, in modo che i clienti acquistavano il prodotto scambiandoli per originali.

Tutti sprovvisti delle indicazioni, come le istruzioni in italiano e l’identificazione dell’importatore. In tutto 16 mila pezzi di prodotti contraffatti sequestrati dalla guardia di finanza. I titolari del negozio e del magazzino sono stati denunciati per reati di commercio di marchi contraffatti.