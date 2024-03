Controlli dei Nas in Abruzzo sotto Pasqua: 25 strutture sanzionate su 35 controllate

In prossimità delle festività pasquali i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno intensificato i controlli in Abruzzo, riscontrando diverse violazioni.

PESCARA – Violazioni in 25 strutture, su 35 controllate: è quanto risulta dai controlli intensificati che i Nas hanno operato in Abruzzo in prossimità delle festività della Pasqua, compiendo ispezioni in laboratori, pasticcerie e forni.

Le violazioni sono di varia natura. Da quelle inerenti a carenze igienico sanitarie, come la presenza di miffa, ragnatele, infiltrazioni e sporco nei luoghi in cui venivano preparati gli aliment, a quelle di relative alle omesse omesse informazioni ai consumatori in tema di ingredienti e allergeni. Non sono mancati poi i sequestri di prodotti alimentari a causa della mancata tracciabilità degli ingredienti.

Cinque attività hanno ricevuto il decreto di sospensione a causa delle violazioni riscontrate, in seguito ai controlli dei Nas in Abruzzo per le feste di Pasqua: due nel chietino, le altre nell’aquilano, nel pescarese e nel teramano. In due occasioni i Carabinieri hanno proceduto con il blocco ufficiale e con il sequestro di prodotti dolciari non tracciati, in provincia di Teramo.