Ruba da un’auto parcheggiata in un cortile ad Alba Adriatica: arrestato

La prima lezione si tiene giovedì 4 aprile alle 21 nella sede della Croce Verde di Villa Rosa, in via Tito Livio 1.

TERAMO – Al via il corso per volontari di Protezione Civile organizzato dalla Croce Verde di Villa Rosa. La pima lezione si terrà giovedì 4 aprile alle ore 21 nella sede di via Tito Livio 1. Il corso, gratuito e aperto a tutti, è finalizzato alla formazione e all’inserimento di nuovi operatori all’interno del gruppo di Protezione Civile.

Tra gli argomenti che saranno trattati ci sono le varie tipologie di eventi calamitosi, la prevenzione dei possibili danni, le modalità di intervento e le attività post emergenza nelle zone colpite. Particolare attenzione sarà rivolta al rischio idrogeologico, ai suoi effetti sul territorio e alle attività di prevenzione. A conclusione delle lezioni teoriche è prevista un’esercitazione pratica finale.

Il gruppo di Protezione Civile della Croce Verde di Villa Rosa, coordinato da Anpas e dalla Protezione Civile Regione Abruzzo, ha prestato servizio sul territorio nazionale in aiuto alle popolazioni colpite da grandi calamità naturali: nei terremoti dell’Aquila (2009), dell’Emilia Romagna (2012), del Centro Italia (2016-2017), nell’emergenza neve in Abruzzo (2017), nelle alluvioni che hanno colpito le Marche (Senigallia 2022) e l’Emilia Romagna (Cesena 2023). Periodicamente, in caso di maltempo, i volontari si occupano, a livello locale, di monitoraggio dei fiumi a rischio esondazione e ripristino, grazie ai mezzi in dotazione, di sottopassi e immobili allagati. In occasione di grandi eventi e manifestazioni, è previsto anche il supporto logistico di assistenza alla popolazione.

Per informazioni e iscrizioni al corso per volontari di Protezione Civile alla Croce Verde di villa Rosa: 3429576871 – 3248013001. È possibile iscriversi al corso anche compilando un modulo online.