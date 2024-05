Più di 1700 reperti storici recuperati dai Carabinieri nel 2023

In occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, la Guardia di Finanza ha svolto controlli a tappeto a Giulianova, Alba Adriatica, Martinsicuro e Notaresco, sorprendendo diversi lavoratori in nero.

TERAMO – Bar, ristoranti, stabilimenti balneari e punti vendita di Giulianova, Alba Adriatica, Martinsicuro e Notaresco sono stati oggetti di verifiche da parte dei finanzieri di Giulianova, in occasione dei ponti per le festività del 25 aprile e del 1° maggio: sei attività sono state sanzionate, dal momento che le fiamme gialle vi hanno sorpreso lavoratori impiegati in nero o irregolari.

Tre addetti sprovvisti di contratto, tra cui una giovane donna ucraina, sono stati scoperti in un bar-pasticceria di Alba Adriatica, mentre sono stati otto in tutto, italiani ed extracomunitari, i lavoratori in nero individuati a Giulianova: erano impiegati in due stabilimenti balneari ed un ristorante.

A Martinsicuro invece, un addetto alle vendite ha cercato di dileguarsi quando si è accorto della presenza della Guardia di Finanza. I finanzieri però, lo avevano già osservato a lungo ed avevano documentato la sua attività lavorativa.

Le ultime tre persone sorprese in nero nei ponti del 25 aprile e del 1° maggio sono state tre ragazze, impiegate in una piccola sagra organizzata da un bar di Notaresco, che aveva pubblicizzato l’evento sui social. Il post deve essere arrivato anche ai finanzieri.

Per le sei imprese coinvolte è scattata la segnalazione al Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo per l’esecuzione del provvedimento di sospensione dell’attività e per la contestazione delle relative sanzioni amministrative, altresì note come maxi-sanzioni. Secondo le leggi vigenti poi, le aziende dovranno assumere i lavoratori in nero per un minimo di tre mesi.