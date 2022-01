A San Benedetto del Tronto e Ascoli scuole chiuse il 7 e 8 gennaio causa Covid

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non si ferma l’azione dei Vigili del Fuoco, all’opera dalla notte scorsa per l’incendio divampato nel capannone e nel deposito carta della Italservizi, azienda di smaltimento rifiuti ubicata nel territorio fra Centobuchi e Porto D’Ascoli.

Le fiamme si sono sollevate poco prima della mezzanotte di ieri, martedì 4 gennaio, da un mucchio di rifiuti e si sono in fretta propagate in tutta la struttura. Una telecamera di videosorveglianza ha ripreso la pressoché immediata espansione dell’incendio. Sul posto sono intervenute diverse squadre di pompieri di San Benedetto e Ascoli, con l’ausilio dei colleghi e dei mezzi di Macerata, Fermo ed Ancona.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita in seguito all’incendio divampato alla Italservizi e le fiamme gialle sono riuscite a contenerlo e ad evitare che si propagasse anche in altri edifici. Intorno alle 4 del pomeriggio il rogo è stato domato, mentre stanno ancora proseguendo le ultime operazioni di messa in sicurezza, smassamento, minuto spegnimento e bonifica.

Negli attimi di maggior preoccupazione, quelli in cui le fiamme erano maggiormente intense e si sollevavano altissime lingue di fuoco, è stato fermato in via precauzionale il traffico dei treni sulla vicina ferrovia adriatica.