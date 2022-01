Asl Teramo, donne in gravidanza e allattamento, venerdì e domenica iniziative dedicate alle vaccinazioni

GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini ha firmato oggi un’ordinanza che mira a tutelare il decoro urbano e la sicurezza delle persone nell’area della stazione ferroviaria. Il provvedimento vieta la detenzione, il consumo, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche dalle 7 alle 11 in un’area che comprende piazza Roma, la Statale 16 dall’intersezione con via Matteotti a quella con via Lepanto, nonché i quartieri a ridosso dello stesso tratto di via Turati. La violazione di quanto disposto comporterà una sanzione amministrativa di 250 euro. Il grave problema del consumo di alcolici, recita l’ordinanza ” si pone in stretta correlazione con altri fenomeni riconducibili al degrado e al disordine urbano, quali atti vandalici, disturbo alla quiete pubblica, insudiciamento del suolo attraverso l’abbandono di rifiuti e contenitori di plastica e di vetro, spesso frantumato”. Tutto ciò, si dice, ” contribuisce a promuovere diffusi e giustificati sentimenti d’allarme, percezione di insicurezza, nonché senso di abbandono ed incuria”. La situazione è tanto più intollerabile se si considera il fatto che la città è una meta turistica e non può in alcun modo presentarsi in una veste così deprimente a quanti, per raggiungerla, hanno scelto il treno.