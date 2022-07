Sanità, Asl di Teramo: prosegue il rilancio dell’ospedale di Atri

La Onlus Imprenditore Non Sei Solo, che dal 2018 si occupa del sostegno alle imprese in difficoltà per la prevenzione dei suicidi, aprirà nel 2023 una classe di sostegno anche a Pescara.

LANCIANO – Luigi d’Orsogna, proprietario di FARMADOT, inizia le sue difficoltà nel 2016 nella gestione della sua attività nel settore farmaceutico, con punti vendita che non ottimizzavano l’online in maniera esaustiva e che faticavano a fatturare. Si ritrova presto a non riuscire più a pagare le spese e non vede alcuna via di uscita se non quella del suo fallimento aziendale e personale. Quando scopre dell’esistenza del progetto di sostegno per gli imprenditori “Imprenditore non sei solo” (INSS) decide di provare e di fidarsi dei volontari della classe di Roma, che lo accolgono subito in un contesto ben diverso da quello in cui si era abituato a lavorare, accompagnandolo nel suo percorso formativo.

I volontari, diventando soci della no profit, scelgono di partecipare a un programma di formazione imprenditoriale e sviluppo soft skills specifico, ideato gratuitamente per la Onlus in collaborazione con OSM, Open Source Management, società di consulenza manageriale, principale realtà da cui la no profit viene sostenuta e promossa. Il medesimo piano di formazione manageriale, orientato su specifiche esigenze, viene a seguire proposto agli assistiti.

Luigi inizia un lavoro costruttivo su se stesso, identificando le proprie aree di debolezza, lavorando sull’approccio mentale positivo e lo sviluppo di quelle soft skills necessarie alla crescita di qualsiasi impresa. Flessibilità, apertura mentale, positività e proattività diventano presto alleate strategiche che gli consentono di seguire in maniera profittevole la seconda fase del percorso di affiancamento che, nel suo caso, era specifica sulla gestione di un piano finanziario organizzato, capace di identificare i margini di guadagno in maniera chiara.

Capisce, grazie alle consulenze ricevute, che il web può diventare per lui una vera risorsa. All’acquisizione di elementi di finanza segue subito un primo aumento di fatturato che gli consente di investire nel digitale aprendo e intensificando le vendite delle sue parafarmacie su Amazon, arrivando a decidere di chiudere i punti vendita fisici.

Presto è il colosso americano a chiamarlo per offrirgli una partnership e la FARMADOT di Luigi d’Orsogna si ritrova a essere una delle prime aziende in Europa ad avere questo privilegio. Investe in logistica al punto che, ad oggi, è una delle poche aziende in grado di consegnare in tutta Italia entro le 24 ore, anche senza il supporto della logistica di Amazon.

Il fatturato dell’azienda, che si trovava in difficoltà, è triplicato nel giro di poco tempo e oggi Luigi è un volontario di Inss, Ambassador e uno dei principali sostenitori della Onlus. «In Abruzzo non sono ancora attive classi di volontari ma ne è prevista l’apertura nel 2023, ma storie come quella di Luigi speriamo invoglino gli imprenditori locali o le partite iva a conoscerci e ad avvicinarsi alla nostra realtà – spiega Lara Campoli co-fondatrice e responsabile tecnica di INSS – La Onlus Imprenditore non sei solo vive grazie all’impegno dei volontari e alle donazioni. Da quest’anno abbiamo la possibilità di usufruire delle donazioni del 5xMille; un aiuto concreto che ci consentirà di far crescere il progetto e renderlo più ambizioso».