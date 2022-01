Spaccio di droga: arresti tra Giulianova e Martinsicuro

Cure alternative a base di funghi per combattere il Covid, ad un paziente affetto da diverse patologie, poi deceduto. È stato arrestato per omicidio colposo il medico no vax di Teramo che ha consigliato questa “terapia” ad un uomo residente in Campania, seguito soltanto al telefono. La polizia lo ha atteso all’hub vaccinale dove aveva in programma di contestare la somministrazione del vaccino a cui doveva sottoporsi.

TERAMO – Ha sconsigliato il ricovero in ospedale e le terapie tradizionali ad un paziente positivo al Covid residente in Campania e sentito soltanto telefonicamente. All’uomo, affetto da diverse patologie ha raccomandato soltanto una cura a base di funghi. Il paziente è deceduto, mentre Roberto Petrella, medico no vax di Teramo di 75 anni, è stato arrestato per omicidio colposo e posto agli arresti domiciliari.

La polizia di Catanzaro ha eseguito l’ordinanza disposta dal Gip, che ha disposto questa misura per la «non occasionalità» del fatto. Petrella infatti non soltanto avrebbe dato ampio seguito, condividendo sui propri canali social ed ottenendo una buona cassa di risonanza, teorie alternative e prive di fondamento scientifico, ma avrebbe mantenuto la stessa condotta anche nei confronti di un’altra paziente positiva al Covid. Il medico no vax arrestato oltretutto, è stato già raggiunto da un provvedimento di radiazione non definitivo dall’Ordine dei Medici di Teramo.

L’uomo deceduto risiedeva in Campania ed era affetto da numerose e gravi patologie quali cardiopatia con acuzie di infarto nel 2007, ipertensione, ipercolerestolemia, diabete e problemi di prostata. Aveva anche contratto il Covid e si era rivolto al medico no vax arrestato a Teramo. Le indagini hanno preso avvio in seguito ad alcune intercettazioni della Digos. Petrella aveva suggerito al paziente, esclusivamente sulla base delle informazioni ottenute al telefono, di non ricorrere al ricovero ospedaliero ed evitare che le terapie tradizionali, sostituendole con preparati a base di funghi. L’uomo è in seguito deceduto per un infarto del miocardio.

Petrella è stato arrestato oggi all’hub vaccinale del Parco della Scienza, dove era attesa per il vaccino, anche se pare che avesse in programma di non sottoporvisi, contestandone modulistica e pratica di somministrazione.