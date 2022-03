Caro carburanti, aumentati i controlli contro la speculazione: nei guai un distributore nel maceratese

MACERATA – Guai per il titolare di un distributore di carburante di Camerino, dopo i controlli della Guardia di Finanza. Le fiamme gialle maceratesi infatti hanno intensificato le verifiche al fine di contrastare la speculazione a danno dei consumatori a seguito dei rilevanti e generalizzati aumenti dei prezzi nel settore dei carburanti. Un aumento dovuto solo in parte alla guerra in corso tra Russia e Ucraina.

Nell’ambito di queste operazioni di controllo i militari della compagnia di Camerino hanno proceduto all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a seguito dell’accertamento di diverse irregolarità riscontrate dopo i controlli presso un distributore di carburante situato nell’entroterra maceratese.

Nello specifico al titolare del distributore sono state contestate la mancata esposizione, in modo visibile dalla carreggiata stradale, dei prezzi praticati, che venivano indicati soltanto nelle colonnine di riferimento, nonché la completa omissione del prezzo del GPL.

A seguito di controlli più approfonditi è emerso anche che lo stesso titolare del distributore di Camerino non aveva mai adempiuto agli obblighi di comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi del carburante praticati e soprattutto delle sue variazioni.

Le irregolarità riscontrate hanno quindi determinato l’applicazione delle sanzione amministrativa pecuniaria che in questi casi viene quantificata dalla legge, per entrambe le irregolarità, in minimo di € 516,00 fino ad un massimo di 3.098,74 €.