Ritrovato il corpo senza vita di Cristian Muntianu, l’ipotesi è omicidio

Potrebbe essere rimasto vittima di un omicidio Cristian Muntianu, il senza tetto di cui si erano perse le tracce da una ventina di giorni. Il suo corpo è stato ritrovato con i segni di una violenta colluttazione, non distante da dove sono partite le ricerche. Era stato occultato, ma è stato fiutato da un cane molecolare.

MARTINSICURO – Le ricerche di Cristian Muntianu, 47enne di origine rumena senza fissa dimora, hanno compiuto la svolta più tragica ed ora si indaga per omicidio. Il suo corpo privo di vita è stato ritrovato in uno stabile disabitato alle spalle del centro commerciale “Il Grillo”, dove era solito recarsi per chiedere l’elemosina ai passanti. La palazzina abbandonata in cui è stata fatta la macabra scoperta è spesso utilizzata come riparo da tossicodipendenti e senza tetto. Proprio qui si erano concentrate le ricerche dei carabinieri dopo le prime segnalazioni.

Il cadavere di Cristian Muntianu è stato scoperto nello stesso stabile in cui aveva ricavato il suo giaciglio, che era già stato battuto e in cui erano state trovate tracce di sangue e altri segni di colluttazione. Il corpo però è stato trovato in un altro piano, in quello semiinterrato. Era occultato sotto lastre di isolamento, calcinacci ed altri scarti edili. Presentava i segni di uno scontro fisico ed almeno una ferita alla testa. È stato trovato solo in seguito all’intervento di un cane molecolare dei carabinieri di Bologna, che l’ha fiutato sotto il cumulo di macerie.

L’uomo, descritto da tutti come persone mansueta e gentile, era una presenza oramai stabile di fronte agli ingressi del centro commerciale. La sua prolungata assenza ha insospettito clienti e maestranze i quali hanno allertato i carabinieri. In tanti sui social hanno manifestato affetto nei suoi confronti e nei giorni scorsi era arrivato l’appello disperato della sorella. La donna, che non parla italiano, non aveva più notizie del fratello

A coordinare le indagini il sostituto procuratore Andrea De Feis, ieri sul luogo del ritrovamento per un primo sopralluogo. In base alle prime ipotesi investigative, Cristina Muntianu sarebbe rimasto ucciso in seguito un’aggressione o una lite nello stabile in cui era solito cercare rifugio, durante la quale sarebbe stato raggiunto da un colpo alla testa. Successivamente il suo corpo sarebbe stato trasportato e occultato nel seminterrato.