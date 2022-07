San Benedetto del Tronto, anziana uccisa in casa: figlia in stato di fermo

L’AQUILA – L’assessore al Lavoro della Regione Abruzzo, Pietro Quaresimale, ha convocato per martedì 12 luglio, dalle ore 15, a Pescara, nella sede del Consiglio regionale di piazza Unione (sala sala Corradino D’Ascanio) il Comitato di intervento per le crisi aziendali e di settore (C.I.C.A.S).

Oggetto della riunione, in relazione all’Area di crisi industriale complessa Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno e all’annualità 2022, le questioni concernenti il trattamento di integrazione salariale e il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle imprese interessate.

“Si tratta un appuntamento estremamente importante – ha dichiarato Quaresimale – soprattutto alla luce delle ulteriori risorse finanziarie destinate alla mobilità in deroga dei lavoratori di aziende dell’area di crisi complessa Val Vibrata-Val Tronto. In particolare sono stati stanziati circa 3 milioni 400mila euro proprio con lo scopo di finanziare la mobilità in deroga per l’annualità 2022. Sarà un’autentica boccata d’ossigeno per tante famiglie della Val Vibrata visto che i potenziali beneficiari delle risorse stanziate in favore dell’Abruzzo – ha concluso – sono i lavoratori licenziati alla data del 1° gennaio 2017 da aziende inserite nell’area di crisi complessa Val Vibrata-Val Tronto”.

Come riporta l’Ansa, lo stesso Quaresimale ha convocato, in modalità videoconferenza, per giovedì 14 luglio, alle ore 12:00, la commissione regionale delle politiche del lavoro (CRPL). Al centro della riunione la condivisione dell’avviso relativo al catalogo dei soggetti realizzatori del programma Gol, il programma nazionale per la garanzia e l’occupabilità dei lavoratori.