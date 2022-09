Nubifragio Marche, proseguono le ricerche: ritrovata l’auto della donna scomparsa

Brunella Schiù e il piccola Mattia risultano ancora dispersi, ma sono state individuate alcune tracce. Oltre alle scarpe e allo zainetto del bambino, è stata ritrovata la carcassa dell’auto della donna scomparsa. Era invasa dal fango, ma all’interno non c’erano corpi.

ANCONA – L’auto ritrovata ieri sera ad un paio di chilometri dal ponte del Burello, appartiene a Brunella Schiù, la donna di 56 anni che risulta ancora scomparsa dopo il nubifragio che ha colpito le Marche lo scorso 15 settembre. La donna è stata trascinata via dall’acqua e dal fango mentre si trovava a bordo del veicolo, nel comune di Barbara. Lei e Mattia, il bambino di 8 anni che risulta ancora disperso, non sono stati ancora ritrovati. Ma le ricerche proseguono.

L’auto della donna scomparsa a causa del nubifragio sulle Marche è stata ritrovata ieri sera dai carabinieri, che l’hanno scorta nel fiume tra Pianello di Ostra e Barbara. Si trova in una zona difficilmente raggiungibile e le operazioni di recupero della carcassa del mezzo dovrebbero completarsi in mattinata. L’abitacolo era invaso dal fango e diverse parti del veicolo si sono staccate. Tuttavia, sono stati ritrovati i documenti che accertano che si tratta della macchina di Brunella Schiù. Lei però non è stata ancora trovata.

Così come risulta ancora disperso il piccolo Mattia, travolto dalla piena del Nevola nel territorio di Castellone di Suasa, mentre si trovava a bordo dell’auto della madre. Per ora del piccolo solo alcune tracce, come lo zainetto con cui andava a scuola e le scarpe da ginnastica.

Proseguono le ricerche alle quali, sotto il coordinamento dei vigili del fuoco, partecipano i carabinieri, la guardia di finanza, gli speleologi, il soccorso alpino e i volontari della protezione civile. Impiegati anche cani molecolari addestrati in Svizzera e San Marino per essere in grado di localizzare persone in qualunque condizione.