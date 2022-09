Un cucciolo di zebra è nato al Parco Zoo Falconara

Un uomo di 46 anni di Fabriano è stato raggirato sul web da una persona che si spacciava per avvocato e che gli chiedeva denaro come risarcimento per ritirare la finta querela sull’invio di pedopornografia partita dal suo computer, che è stato poi denunciato per estorsione.

FABRIANO – Aveva finto di essere l’avvocato di una coppia di genitori preoccupati, aveva contattato un uomo residente a Fabriano facendogli credere che dal suo computer fossero partiti video e immagini pedopornografiche e gli aveva chiesto denaro per risolvere la questione e far ritirare la querela. Dopo lunghe e minuziose indagini i carabinieri di Fabriano hanno individuato e denunciato un 38enne lombardo, pluripregiudicato, per l’estorsione sulla pedopornografia.

Aveva contattato la vittima del raggiro e, presentandosi come l’avvocato di due genitori vittima, gli aveva fatto credere che dal suo computer fosse partito materiale pedopornografico. Aveva anche raccontato che contro di lui era già partita una querela, ma che la grana si sarebbe potuta chiudere rapidamente con un risarcimento pari a 500 euro. La vittima del raggiro spaventata, non ha esitato ed ha versato la somma richiesta su una Postepay.

Poco dopo però, l’uomo vittima dell’estorsione si è pentito della sua mossa, consapevole di non aver fatto nulla di male e di non aver mai custodito in alcun modo immagini o video di pedopornografia. Pertanto si è recato presso la caserma dei carabinieri ed ha raccontato il fatto.

I militi della stazione di Fabriano hanno avviato le indagini informatiche e sono stati in grado di risalire al presunto avvocato di Milano che aveva contatto il fabrianese. Hanno scoperto che non era un vero legale, ma che in realtà si trattava di un uomo di 38 anni pluripregiudicato, che è stato nuovamente denunciato per estorsione.