Elezioni, a Fermo foto alla scheda in cabina: due denunciati dai carabinieri

FERMO – Due uomini – di 66 e 59 anni – residenti nel Fermano sono stati denunciati dai I carabinieri di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare, per aver introdotto uno smartphone in cabina elettorale al fine di fotografare la propria scheda durante il voto per le elezioni politiche del 25 settembre.

A Porto Sant’Elpidio, come riporta l’Ansa, i militari erano intervenuti su richiesta del presidente di Seggio nella sezione di via Pesaro che aveva segnalato l’uso di un telefono da parte di un elettore dentro la cabina elettorale per immortalare la propria scheda. I carabinieri avevano trovato il votante con il cellulare in mano.

Analogo episodio si era verificato nel seggio a Sant’Elpidio a Mare via Carlo Alberto Dalla Chiesa: anche in questo caso, dopo la segnalazione del presidente di seggio, i carabinieri avevano sorpreso un 59enne che aveva fotografato la scheda.

Come ricorda l’Ansa, la norma (dl 49 del 2008) che tutela la segretezza del voto durante le consultazioni elettorali, vieta di introdurre nelle cabine telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini: la violazione di questa disposizione è punita con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a mille euro.