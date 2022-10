Rocca San Giovanni, si allaccia alla rete elettrica e quella idrica per non pagare le bollette: arrestato agricoltore di 60 anni

LANCIANO – Vandali in azione la scorsa notte in pieno centro ad Avezzano e Lanciano: oggetto di sfregi e danneggiamenti sono state la autovetture, in gran parte di grossa cilindrata. Ad Avezzano, come riporta il sito di informazione marsicalive.it, l’autore del blitz, un 28enne già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e arrestato dai carabinieri, dopo avere rischiato il linciaggio da parte degli automobilisti. L’uomo ha agito utilizzando un punteruolo, graffiando e realizzando simboli fallici sulle auto parcheggiate in strada tra via Garibaldi, via Corradini e corso della Libertà.

Come riporta l’Ansa, a Lanciano ignoti hanno tagliato i pneumatici di otto auto, alcune delle quali danneggiate alle fiancate rigate con un punteruolo. Il raid è avvenuto un via Fauro e tra le macchine danneggiate c’è anche la Bmw X 4 quella dell’avvocato e assessore al Commercio e Attività produttive, Maria Ida Troilo.

La polizia sta visionando i filmati delle telecamere di banche ed esercizi commerciali presenti in zona. Vengono anche sentite delle testimonianze. Durante l’intervento notturno gli agenti di polizia hanno lasciato sui parabrezza delle auto un avviso in cui si invitavano i proprietari ad andare in commissariato per sporgere denuncia. “Quanto accaduto è un fatto gravissimo – dice l’assessore Troilo – soprattutto perché avvenuto in pieno centro a poca distanza dal Corso. Troppe le macchine danneggiate a sfregio. Speriamo che attraverso la video sorveglianza si riesce a scoprire gli autori”.