Furto al supermercato a Silvi Marina, arrestate in flagranza 6 persone

TERAMO – Il ritrovamento di esche avvelenate abbandonate in due distinte occasioni e a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro a San Nicolò a Tordino, ha indotto i carabinieri forestali ad effettuare un sopralluogo, con l’ausilio dell’unità cinofila anti veleno. L’obiettivo era individuare eventuali altre sostanze tossiche disperso nel territorio, per la bonifica del sito.

Gli scorsi 23 e 29 dicembre, in seguito ad alcune segnalazioni, la Polizia Locale – Settore Ambiente ha ritrovato in via Galilei a San Nicolò a Tordino due esche avvelenate. Si trattava di cumuli di chicchi di grano, dal coloro rossastro, che i successivi esami dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale “G. Caporale” di Teramo hanno identificato come veleno utilizzato generalmente per uccidere roditori nocivi.

Durante i sopralluoghi, che comunque continueranno anche nei prossimi giorni, non sono state ritrovate carcasse di animali o altri elementi sospetti. Il fenomeno dell’abbandono di esche avvelenate in provincia di Teramo è ancora diffuso. In base ai danni diffusi dai carabinieri forestali sono stati 243 gli episodi avvenuti negli ultimi 12 anni. Queste sostanze non sono solo pericolose per l’uomo e gli animali, ma sono anche fortemente inquinanti. L’abbandono di esche o bocconi avvelenati è un reato punito dal Codice Penale.