Consiglio Comunale a Martinsicuro: all’odg carta d’identità elettronica e regolamento per il commercio sulle aree demaniali

I carabinieri delle stazioni della compagnia di Alba Adriatica hanno eseguito un servizio di prossimità in tutta la Val Vibrata, finalizzato in particolare alla prevenzione delle truffe agli anziani, durante il quale però non sono mancati interventi di tipo repressivo: quattro denunce ed altrettanti arresti sulla costa e nell’entroterra.

TERAMO – I carabinieri delle diverse stazioni della Compagnia di Alba Adriatica, hanno eseguito diversi controlli in tutto il territorio e sulle strade e sulle principali arterie della Val Vibrata. Lo scopo dell’operazione era strettamente preventivo e particolarmente finalizzato a far sentire la propria vicinanza a persone anziane che abitano da sole. I carabinieri hanno voluto mettere in guardia gli anziani e illustrare loro come prevenire i pericoli delle truffe nei loro confronti. Durante il servizio però, non sono mancate azioni a contrasto dell’illegalità, culminate con quattro arresti e altrettante denunce, tra Martinsicuro, Tortoreto, Alba Adriatica, Colonnella e Sant’Egidio.

A Colonnella, un cittadino straniero è stato arrestato per un ordine di arresto pendente, emesso dal Tribunale dell’Aquila. Deve espiare una condanna a due anni e sei mesi, per reati collegati allo spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato condotto in carcere. A Martinsicuro invece, è stato arrestato un uomo già sottoposto all’obbligo di firma per reati simili, per il quale, a causa di ripetute violazioni delle norme alle quali era sottoposto, sono state inasprite le misure cautelari e sono scattati i domiciliari. Gli ultimi due dei quattro arresti avvenuti in Val Vibrata, nuovamente ai domiciliari, si sono verificati a Sant’Egidio alla Vibrata, dove un uomo dovrà scontare due mesi per guida in stato d’ebrezza, e a Tortoreto, dove un uomo deve espiare dieci mesi per furto.

Ad Alba Adriatica invece, un uomo è stato denunciato per furto aggravato. I carabinieri ritengono che abbia commesso due furti, a danno di un distributore automatico di cibo e bevande e di una lavanderia a gettoni. In entrambi i casi avrebbe forzato i cassoni delle macchine per impadronirsi del denaro custodito al loro interno. Durante i controlli sulle strade infine, tre soggetti sono stati denunciati per guida in stato d’ebrezza.