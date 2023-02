Elezioni Alba Adriatica, Massimo Marconi si presenta: «starò a contatto con la gente»

La presentazione ufficiale si terrà la prossima domenica 26 febbraio all’Hotel Excelsior, ma la candidatura di Massimo Marconi a sindaco di Alba Adriatica alle Elezioni Amministrative della prossima primavera è già sul tavolo. Il candidato espresso dal comitato civico “Siamo Alba” ha infatti annunciato nel corso di una conferenza stampa che sfiderà l’attuale sindaco Antonietta Casciotti.

TERAMO – Massimo Marconi, albense, 59 anni, maresciallo della polizia di Polizia Locale, il prossimo 26 febbraio presenterà ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Alba Adriatica, con il contenitore civico “Siamo Alba”, alle Elezioni Amministrative della prossima primavera. Sebbene si presenti per la prima volta ai nastri di partenza della corsa alle urne, ha già incassato un consistente sostegno politico: non solo il centrodestra, con Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, convergerà su di lui, ma anche Italia Viva ha reso noto che appoggerà la sua candidatura. Azione non ha ancora sciolto la riserva. Si va dunque verso una corsa a due, tra Marconi e l’attuale prima cittadina Antonietta Casciotti.

Massimo Marconi, che si definisce «progressista di centro», non nasconde una certa soddisfazione nell’aver incassato un così ampio supporto alla sua candidatura: «Sono contento di aver ricevuto attestati di stima dal centrodestra, sebbene io sia di estrazione centrista, prima nel Partito Popolare e poi nella Margherita. Devo dire che ho incontrato persone di altissimo profilo e di notevole levatura culturale. Il progetto è partito dal contenitore civico “Siamo Alba” ed ha attratto le forze politiche. Ai partiti che ci sostengono va il merito aver recepito l’esigenza di esprimere una candidatura del territorio, senza cercare forzature verso figure strettamente politiche. La mia candidatura, che nasce per fare da collante tra diverse anime, vuol proprio essere espressione di tutte queste forze. C’è dialogo, c’è confronto e c’è voglia di aggregare quante più persone possibile e c’è parità d’intenti. Nessun imbarazzo verso l’appoggio dei partiti del centrodestra, semmai uno stimolo».

In merito al ruolo del contenitore civico, Marconi afferma: «E’ tutto partito da “Siamo Alba”, che in appena un anno ha saputo fare grandi cose: ha risvegliato coscienze come nel caso della difesa degli alberi del lungomare, ha realizzato sondaggi per chiedere ai cittadini quali fossero le loro esigenze, ha fatto sentire la propria presenza ed ha aggregato molte persone. Io ho intenzione di muovermi in questo solco e anche la campagna elettorale si svolgerà così: batterò le strade, parlerò coi cittadini e starò a contatto con la gente».

La compilazione delle liste non è ancora ultimata, così come non è ancora stato illustrato nel dettaglio il programma, ma Massimo Marconi indica i punti principali sui quali ha intenzione di intervenire: «problema dell’erosione, per il quale bisogna dialogare con le Istituzioni superiori al fine di realizzare un intervento radicale sulla costa, per certi versi faraonico. Non sono cose che può risolvere una sola amministrazione comunale. Poi attenzione alla sicurezza, con l’implementazione del sistema di videosorveglianza e l’attivazione di varchi in uscita ed in entrata, come quelli installati ad esempio nel comune di Martinsicuro, per poter avere il controllo sulla popolazione presente nel territorio comunale, pur rispettando e garantendo privacy e riservatezza. Pensiamo poi che vada completamente rivista la viabilità. In questo senso noi la pensiamo in manera diametralmente opposta all’amministrazione attuale, specie per quanto riguarda i sensi unici del centro cittadino. Va poi recuperata la zona della stazione, utilizzatissima e molto frequentata, sia per quanto riguarda la viabilità dell’area, sia per sicurezza e decoro. Va assolutamente donato un nuovo volto all’intera zona. Infine, crediamo sia molto importante ridiscutere il progetto relativo al nuovo lungomare presentato dall’amministrazione uscente. Noi non siamo concettualmente contrari ad intervenire, a patto però, che venga salvaguardato il verde pubblico e che venga realizzato un progetto che tenga in considerazione il problema dell’erosione costiera: non serve a nulla un buon lungomare se è invaso dall’acqua o se non c’è spiaggia. Crediamo quindi che sia necessario rivedere qualcosa e che il progetto abbia la massima condivisione. Magari al momento, potrebbe essere sufficiente un restyling del lungomare, con uno sforzo più contenuto».

Infine Marconi, che otterrà l’aspettativa a breve sebbene abbia tempo fino al 10 aprile per “rimuovere l’incompatibilità” [cinque giorni prima della chiusura delle liste, fissata al 15 aprile, ndr], conclude affermando: «Punterò a portare quanta più gente possibile a votare e credo che lo stesso farà il sindaco Casciotti. Ritengo che sia molto importante invertire la tendenza dell’affluenza alle elezioni e invogliare quanti più cittadini ad esprimersi. Un sindaco che viene eletto solo dalla metà degli elettori è in qualche modo legittimato solo parzialmente. È importante invece che il primo cittadino sia davvero espressione dell’intero territorio».