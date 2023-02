Il giornalista Mimmo Rubio incontra gli studenti di Corropoli

TERAMO – A Roseto degli Abruzzi, Forza Italia ritorna sulla questione del recupero di Villa Clemente e si scaglia contro il progetto di demolizione presentato dall’amministrazione Nugnes. Di seguito il comunicato:

«Con estrema chiarezza la Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio e la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di l’Aquila e Teramo hanno bocciato sonoramente il “progetto” che l’Amministrazione Nugnes ha presentato

per il recupero del sito di Villa Clemente. L’idea annunciata dal sindaco il 6\08\2022 che prevedeva la “demolizione” dell’edificio (senza se e senza ma) e la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica, è stata censurata dagli organismi competenti i quali, nel Parere trasmesso al Comune – dicono espressamente che: “le previste demolizioni di manufatti e strutture ancora in situ sono da escludersi, la villa risulta sottoposta a tutela e bisognerà garantire il restauro di tutti gli elementi costituenti il manufatto originario ancora presenti in opera”.

Mentre le amministrazioni limitrofe tutelano e recuperano i propri edifici del secolo scorso – a conservazione di una memoria storica, dovuta alle nuove generazioni – a Roseto si studiano metodi e modi per abbattere quel poco che è restato togliendo alla città la sua identità.

Forza Italia, in un comunicato stampa del 9\08\2022 aveva già stigmatizzato le decisioni del sindaco di Roseto Nugnes su Villa Clemente, definendole un abuso; il Parere della Soprintendenza conferma quanto sostenuto da F.I. imponendo, al sindaco Nugnes, non solo il recupero – in luogo dell’abbattimento – ma anche la conservazione integrale di “tutti gli elementi decorativi che caratterizzano il complesso, una volta messa in sicurezza la struttura». Ricorda la Soprintendenza che “l’applicazione dell’Archeologia Preventiva per le opere pubbliche è un obbligo”, e che “resta in attesa degli elaborati relativi alle successive fasi progettuali, contenenti le summenzionate indicazioni, per l’espressione del parere di competenza”. Forza Italia, vigilerà sulle sorti di Villa Clemente, patrimonio di tutti i rosetani e non dei capricci di certi amministratori che, favorevoli al recupero della Villa fino alle elezioni, hanno cambiano improvvisamente idea. E’ vero, Nugnes che ci avevano annunciato svolte, ma queste è una

pericolosa inversioni a U – di cui i cittadini chiedono conto».