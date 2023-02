Il Tribunale per i minorenni di L’Aquila ha voluto punire il ragazzino che ha tirato una testata ad un ragazzo più piccolo di lui con una condanna severa, il carcere minorile, non solo per l’atto di bullismo in sé, o per gli eventi precedenti, ma per la sua attitudine a primeggiare, con la forza e con intimidazioni, sui suoi coetanei.

PESCARA – Al culmine di un’aggressione, ha tirato una testata ad una ragazzo più piccolo di lui, già vittima di bullismo, che in passato aveva già subissato con minacce ed intimidazioni. In qualche caso ha anche postato sui social i video che mostravano le sue bravate. L’ultimo episodio però, avvenuto un mese fa, gli costerà parecchio: il Tribunale dei minori di L’Aquila infatti lo ha condannato a scontare una pena in carcere minorile per estorsione e lesioni personali, dopo la testata rifilata al giovanissimo.

Il ragazzino nel gennaio scorso a Pescara, ha perquisito in cerca di soldi la vittima di bullismo al quale ha tirato una testata, di due anni più giovane di lui. Gli avrebbe anche intimato di consegnarli 20 euro il giorno successivo, promettendo qualora non lo avesse fatto, nuove ripercussioni.

Le indagini hanno evidenziato come non si trattasse della prima volta che riservava al ragazzino più piccolo di lui comportamenti simili. In qualche caso ha anche postato su social e chat i video delle sue angherie.

Il Tribunale ha voluto infliggergli una pena così severa non solo per punire gli episodi di bullismo e l’atto di violenza in sé, ma a causa del suo comportamento teso a porsi in una posizione di supremazia rispetto ai propri coetanei, tramite comportamenti aggressivi e violenti. Gli agenti della Squadra Mobile, dopo averlo prelevato, lo hanno condotto nel carcere minorile.