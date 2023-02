Verso la Grande Partenza, l’ex ct azzurro Davide Cassani visita l’Abruzzo in bici

Una donna anziana di 88 anni è stata ritrovata dalla propria badante priva di vita nella sua casa casa: era stata strangolata. I sospetti si sono concentrati subito intorno al figlio di 64 anni, ritrovato poco dopo con i polsi tagliati.

CHIETI – Stava camminando sul ciglio della strada, con i polsi tagliati, probabilmente in seguito ad un tentativo di suicidio. Francesco Rotunno, 64 anni, è sospettato di aver ucciso l’anziana madre, trovata strangolata nella sua casa di Casoli dalla sua badante. A fianco del corpo privo di vita delle donna, disabile e non autosufficiente, gli inquirenti hanno trovato un biglietto di scuse non firmato.

L’uomo adesso si trova in stato di fermo, ricoverato nel reparto di psichiatria di Lanciano, dove non si troverebbe in pericolo di vita. In passato non è mai stato seguito dal Centro di Salute Mentale e i servizi sociali non sapevano nulla di lui. In passato fu impiegato comunale in seguito all’ottenimento di una borsa-lavoro.

La madre, Cesina Bambina Damiani, aveva 88 anni. La sua badante l’ha ritrovata in camera da letto priva di vita, nella sua casa di corso Umberto a Casoli, con segnali che lasciano pensare che l’anziana possa essere stata strangolata.

Si tratta del secondo caso analogo che avviene nel chietino in un breve arco temporale. Quindici giorni fa infatti, ad Ortona è avvenuto un omicidio-suicidio con un disabile protagonista. In quel caso fu il fratello ad ucciderlo, prima di togliersi la vita, per le difficoltà che aveva nel prendersi cura di lui.