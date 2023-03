gatto salvato dai vigili del fuoco a sant'elpidio a mare

Quattro donne, due romene e due italiane, e quattro uomini, due marocchini e due albanesi, sono stati arrestati in seguito all’operazione Underground dei carabinieri di Fermo, al quale hanno preso parte unità cinofila e carabinieri forestali: smantellato un ramificato traffico di cocaina n tutta a provincia.

FERMO – All’alba, i carabinieri hanno fatto scattare il blitz. Dopo lunghe ed articolate indagini, hanno dato esecuzione all'”operazione Underground”, con la quale hanno smantellato un ramificato traffico di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, attivo in tutta il fermano. Otto le persone arrestate: due uomini marocchini, due uomini albanesi, due donne romene e due donne italiane.

L’indagine è nata nel settembre del 2021. L’attività investigativa ha permesso agli inquirenti di stabilire che il sodalizio criminale, stabilitosi nella provincia, riforniva di ingenti quantitativi di droga i pusher della zona, che poi la vendevano al dettaglio. La merce trattata era in particolare cocaina, ma non mancava l’hashish. Le “commissioni” in media, erano di un chilo di stupefacente al mese per ogni spacciatore, che poi la rimettevano nei mercati fermano e maceratese. Fermo, Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, Porto San Giorgio, Civitanova Marche e Tolentino le piazze in cui la cocaina veniva distribuita.

All’operazione Underground hanno preso parte l’unità cinofila e i carabinieri forestali. Mentre i cani antidroga Kevin e Bob fiutavano la traccia a terra, un elicottero verde dei forestali monitorava la situazione dall’alto. I due militi a quattro zampe, durante le perquisizioni di questa mattina hanno rinvenuto 10 grammi di cocaina, 16 di hashish, una pistola “scacciacani” priva del tappo rosso e mille e seicento euro in contanti.

In tutto, durante le indagini sono stati sequestrati due chili di cocaina, trecento grammi di hashish e 40 mila euro in contanti. Ventisette “clienti”, tra i 20 e i 50 anni, sono stati segnalati in qualità di consumatori. Degli otto arrestati sei avevano precedenti per spaccio. Una delle donne percepiva il reddito di cittadinanza, due uomini risultavano commercianti di auto on-line, mentre tutti gli altri risultavano disoccupati.