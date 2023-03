Stava giocando in campagna dopo il pranzo della domenica dai nonni, quando probabilmente si è avvicinato troppo al trattore su cui si trovava all’opera il padre ed è stato travolto, il bimbo di 4 anni che ieri ha perduto la vita a Pescara.

PESCARA -Doveva essere una giornata spensierata sotto ad un tiepido sole primaverile, invece si è trasformata su un’immane tragedia che ha distrutto un’intera famiglia e sconvolto la comunità. Stava pedalando in sella alla sua biciclettina, dopo il pranzo della domenica in famiglia, quando in pochi attimi si è consumata la tragedia: un bimbo di 4 anni è stato travolto dal trattore, alla cui guida si trovava il padre. L’uomo non si sarebbe nemmeno accorto del fatale investimento: ad un certo punto avrebbe notato il corpicino del figlio a terra e, disperato, avrebbe allertato i soccorsi, che purtroppo si sono rivelati inutili. Il piccolo non ce l’ha fatta ed è deceduto in seguito alla ferite riportate. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne l decesso.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 26 marzo, intorno alle 15:15 in zona strada del Palazzo, a Pescara. La famiglia si trova qui per un pranzo a casa dei nonni, in campagna. La famiglia composta da madre, padre, sorella maggiore e fratellino invece è residente a Montesilvano. L’ipotesi che è stata avanzata è che il bimbo, in sella alla sua biciclettina, si sia avvicinato troppo al trattore, una volta visto il padre all’opera, e che sia stato travolto. L’uomo invece non si sarebbe accorto della presenza del figlio, se non quando era ormai troppo tardi.

Sul posto sono intervenuti per compiere accertamenti e rilievi la Polizia Locale, la Scientifica e il medico legale. Trattore e bicicletta sono stati posto sotto e saranno esaminate al fine di ricostruire la tragica fatalità. Il padre del bambino è stato accompagnato dal personale del 118 in ospedale in forte stato di shock.

Il Presidente di Regione Abruzzo Marco Marsilio ha espresso l proprio cordoglio: «L’incidente accaduto nelle campagne pescaresi, che è costato la vita a un bambino di quattro anni, addolora l’intera comunità abruzzese. A nome dell’intera Giunta regionale porgo il cordoglio alla famiglia ed esprimo la mia personale vicinanza».