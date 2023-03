Incidente a Porto d’Ascoli, auto contro scooter: diciottenne in ospedale

Nei prossimi giorni, dopo il rilascio del provvedimento finale da parte della Regione, sarà avviato l’iter burocratico per l’affidamento dei lavori di dragaggio al porto di San Benedetto del Tronto, dopo il nulla osta della conferenza dei servizi.

ASCOLI PICENO – La riunione tenutasi ieri, mercoledì 1 marzo, si è conclusa con il nulla osta all’unanimità ai lavori di dragaggio del porto di San Benedetto del Tronto. Presenti all’incontro oltre al sindaco Spazzafumo e al vicesindaco Capriotti, rappresentanti di ADSP – Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico, Università Politecnica delle Marche, Consiglio Nazionale delle Ricerche -CNR, Capitaneria di Porto e uffici tecnici comunali.

La conferenza dei servizi per i lavori d dragaggio al porto ha dunque dato il via libera all’intervento. Nei prossimi giorni, in seguito al rilascio del provvedimento finale da parte della Regione, sarà avviato l’iter per l’affidamento dei lavori, compresi quelli di posa in mare dei sedimenti.