Latitante arrestato in Romania dai carabinieri di Fermo

Atti persecutori e maltrattamenti in famiglia tra Pedaso, Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio, dove un uomo è finito in in carcere dopo l’arresto per stalking. Altri tre sono stati denunciati.

FERMO – Non si placa l’impegno dei militari dell’Arma per contrastare episodi di violenza domestica, o per sostenere le donne vittime di atti persecutori, minacce e stalking. Nei giorni scorsi, sono stati presi nuovi provvedimenti in tal senso a Pedaso, Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio, dove un uomo è finito in carcere dopo l’arresto per stalking.

A Porto San Giorgio un uomo, già noto alle forze dell’ordine per stalking, è stato arrestato ed è finito in carcere, dopo che ha violato le norme che gli erano state prescritte. Pochi giorni prima infatti, era stato raggiunto da un divieto di avvicinamento ad una donna, per atti persecutori, dopo la denuncia di una donna, alla quale dava il tormento con continue telefonate e messaggi, ma anche pedinamenti e poste sotto casa. Qualche volta si è perfino presentato presso la sua abitazione ed ha suonato il campanello nel cuore della notte. In seguito al provvedimento emanato nei suoi confronti, gli era fatto divieto di avvicinare l’abitazione, il luogo di lavoro e quelli abitualmente frequentati dalla vittima, dalla quale doveva distare almeno 500 metri. Era stato raggiunto anche da un divieto di dimora nel comune di Porto San Giorgio. Pochi giorni dopo però si è presentato presso il luogo in cui la donna lavora e i carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato. All’udienza di convalida, operata per direttissima, il Gip di Fermo ha confermato l’arresto ed inasprito la misura cautelare nei suoi confronti. L’uom o è stato accompagnato dunque in carcere.

Nello stesso comune, un giovane del posto, già noto per altri precedenti, è stato raggiunto da divieto di avvicinamento all’ex compagna per atti persecutori. Attraverso telefonate e messaggi molesti, spediti anche da profili social fasulli, ha creato un perdurante stato d’ansia nella vittima. Il provvedimento è stato emanato dal Gip di Urbino. Una misura analoga è stata presa a Pedaso, nei confronti di un giovane ascolano, anch’egli già noto alle forze dell’ordine, che da due mesi mandava messaggi molesti all’ex compagna.

Ma i carabinieri non sono intervenuti solo per episodi di stalking nel fermano, ma anche per maltrattamenti in famiglia. A Porto Sant’Elpidio infatti, è stato denunciato un noto pregiudicato che ha commesso violenze reiterate nei confronti dei suoi famigliari, che non l’hanno mai denunciato, molto spesso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.