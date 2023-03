Una donna di trentacinquenne che non riusciva a capacitarsi della fine di una relazione, ha continuato a perseguitare l’ex fidanzato nonostante l’ammonimento del Questore ed è stata arrestata per stalking a Pescara.

PESCARA – Nemmeno l’ammonimento del questore è riuscito a farla desistere e dopo l’ennesimo atto persecutorio, una donna è stata arrestata per stalking. La vittima l’aveva denunciata la scorso novembre, quando scattò l’ammonimento, ma l’ultimo episodio risale ad un paio di giorni fa: la trentacinquenne lo ha seguito l’ex fidanzato, si è introdotta nella sua auto e lo ha minacciato di morte.

L’uomo, spaventato, ha chiamato un amico, che si è subito recato sul posto. Nemmeno questo però è stato in grado di tranquillizzare la donna, che ha continuato a minacciarlo e ad aggredirlo verbalmente.

Poco dopo la polizia l’ha rintracciata ed arrestata. Non si tratta del primo atto persecutorio che la donna ha rivolto all’uomo, in seguito alla fine della loro relazione. Rottura che però lei non riusciva a superare e per questo continuava a tampinare l’ex con appostamenti e pedinamenti. In un’occasione l’uomo ha scoperto che aveva installato alcune cimici per la geolocalizzazione nella sua automobile. A novembre aveva chiesto ed ottenuto l’ammonimento dal questore di Pescara per la donna arrestata per stalking.