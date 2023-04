Colonia felina minacciata dai lavori pubblici a Giulianova, l’appello: «salviamo i gatti»

I lavori pubblici nell’area dell’ex depuratore a Giulianova, che dovrebbero essere imminenti, mettono a rischio la sopravvivenza dei gatti ospitati da una colonia felina. L’appello degli animalisti: «i mici non andrebbero spostati, se non per motivi sanitari. Il Comune non ha nemmeno comunicato ufficialmente l’avvio dei lavori alla signora che se ne occupa. Lo spazio indicato non è idoneo».

TERAMO – A Giulianova, da circa una decina d’anni, la signora Daniela si occupa di una colonia felina che ha dato ospitalità a numerosi gatti. La colonia felina però, ora è minacciata dall’avvio dei lavori pubblici nell’area dell’ex depuratore. Nei giorni scorsi, l’appello via social con cui si chiedeva di trovare soluzioni alternative, ha ottenuto una buona cassa di risonanza.

Oggi è il medico veterinario Giusy Branella a farsi portavoce di questa istanza: «La legge n.281/91, legge quadro per la tutela degli animali d’affezione, vieta lo spostamento dei gatti appartenenti ad una colonia felina. Gli esemplari possono essere presi solo per motivi sanitari ( cure o sterilizzazioni ) per poi essere reimmessi, esclusivamente nel territorio d’origine. Le colonie feline sono tutelate dalla legge che le definisce stanziali ( quindi non si possono spostare) per la caratteristica tipica di questo animale a rimanere nei luoghi frequentati abitualmente e la sua predisposizione a tornarci , in caso venga portato altrove. In questo caso si tratta di una colonia felina regolarmente registrata, riconosciuta e censita dal Comune di Giulianova e di cui il Sindaco non solo e’ chiamato a garantirne e tutelarne la salute e la sicurezza, ma ne assume tutte le responsabilità legali».

Il sito in cui dovrebbero essere ospitati i gatti.

Il Comune non si sarebbe preso la briga di informare la signora Daniela dell’avvio dei lavori, la quale ne è venuta a conoscenza in maniera autonoma, ma si sarebbe limitato a darne conferma una volta sollecitato. I lavori metterebbero dunque in pericolo i gatti ospitati nella colonia felina a Giulianova, in gran parte anziani. Il loro eventuale spostamento poi, oltre a non essere previsto dalla legge, avverrebbe in un un sito poco consono: «si è recata [la signora che gestisce la colonia, ndr] presso gli uffici tecnici del Comune di Giulianova per avere conferma della notizia e sapere, come e dove, poter sistemare i gatti della colonia presente in quell’area . Le è stato confermato che a breve avranno inizio i lavori di demolizione e le è stato indicato un terreno dove poter portare i gatti. Un terreno incolto, con erbacce, reti rotte e rifiuti».

«Togliere questi gatti, mettendoli in un terreno incolto e sporco, oltre a rappresentare un rischio per la loro salute ( si fa presente che si tratta di gatti anziani abituati a vivere al riparo), comporterà che i mici torneranno nel luogo in cui sono abituati a vivere e dove , nel frattempo saranno iniziati i lavori di demolizione. Questa colonia inoltre, e la struttura adibita ad accogliere i gatti abbandonati, non solo sono ben tenute ( al contrario del terreno identificato dal Comune, come illustrato nelle foto allegate), ma rappresentano un punto di accoglienza e cura per i gatti abbandonati e che, grazie all’assistenza della responsabile, vengono dati in adozione. Oltre a svolgere una funzione sociale quindi, la presenza dei gatti in questa zona ( ex depuratore) è un ottimo repellente alla presenza di topi e ratti. In merito alle responsabilità delle pubbliche Amministrazioni nei confronti delle colonie feline, e al loro obbligo di dotarle di riparo e strutture sicure, si esprime anche la Regione Abruzzo con la legge n.47/2013».

Gli ambientalisti giuliesi pertanto chiedono al Comune di disporre di un documento ufficiale che possa giustificare lo spostamenti dei gatti ospitati attualmente nella colonia felina, di individuare uno spazio idoneo e di approntarlo con tutto ciò che servirebbe ai mici. In caso contrario, sarebbero pronti ad un’azione legale: «Se tutto ciò non viene rispettato sarà il Comune, nella persona del Sindaco a risponderne per quanto disposto dalla legge per la tutela del benessere degli animali d’affezione , dando inizio all’ennesimo contenzioso tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Scenari a cui ,nostro malgrado siamo ormai abituati ma che , con il semplice comportamento civile e rispettoso dei diritti di tutti ( animali compresi) potrebbero essere facilmente evitati».