Due arresti per spaccio a Torre San Patrizio: sequestrati 40 grammi di cocaina e 1500 euro

Due ragazzi fermati con diverse dosi di cocaina in due distinte operazioni avvenute a Torre San Patrizio, terminate con due arresti per spaccio.

FERMO – I Carabinieri della stazione di Monte San Pietrangeli hanno arrestato per detenzione ai fini dispaccio un ragazzo magrebino di 20 anni ed un italiano di 23, entrambi residenti a Torre San Patrizio. I due arresti per spaccio a Torre San Patrizio sono avvenuti in flagranza di reato in due operazioni diverse. Ambedue avevano precedenti di polizia alle spalle.

Il primo è stato fermato nei pressi della palestra comunale di via Manzoni, mentre recuperava una busta contente 31 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 21 grammi, e una somma in contanti equivalente a 1.200 euro in banconote di piccolo taglio.

Il secondo invece è stato fermato mentre si aggirava con fare circospetto per le strade del centro storico. Addosso aveva 30 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 17 grammi, e 240 euro in contanti.

Il ragazzo magrebino ha patteggiato una pena a 7 mesi mentre il legale del giovane italiane ha chiesto i termini a difesa e si andrà a processo. Oltre ai due ragazzi arrestati per spaccio a Torre San Patrzio, i militari hanno segnalato alla Prefettura due soggetti in qualità di assuntori.