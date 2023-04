TERAMO – La settimana scorsa, all’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino” di Teramo, diretto dalla Dottoressa Manuela Divisi, si sono svolte le attività formative previste dai seguenti importanti progetti di Educazione Stradale, promossi dalla Polizia di Stato:

Progetto “Incroci”

Progetto “Icaro”.

Il Progetto “Incroci”, realizzato dalla Direzione Centrale per le Specialità della Polizia di Stato ha realizzato il Progetto “Incroci”, è finalizzato a promuovere il senso civico tra i giovani, nel consueto stile comunicativo proprio dell’educazione tra pari, mediante utilizzo di filmati come attivatori emozionali ed esercizi che hanno lo scopo di stigmatizzare i comportamenti scorretti. Per questo progetto è stato effettuato un incontro formativo destinato agli studenti delle classi 3BM dell’I.T.T. “Alessandrini” e 3D dell’I.P. “Marino”.

Il Progetto “Icaro” è un progetto di Educazione Stradale, giunto alla 23ma edizione, rivolto ai giovani delle scuole, che ha l’obiettivo di diffondere, attraverso programmi differenziati in base alla fascia d’età degli studenti, l’importanza del rispetto delle regole relative alla sicurezza stradale. Si tratta di un progetto realizzato dalla Polizia Stradale, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Dipartimento di Psicologia Università La Sapienza di Roma, la Fondazione ANIA, il MO.I.GE. (Movimento Italiano Genitori), la Federazione Ciclistica Italiana, il Gruppo autostradale ASTM. Per tale progetto è stato effettuato un incontro formativo destinato agli studenti delle classi 4AM dell’I.T.T. “Alessandrini” e 4D dell’I.P. “Marino”.

Entrambe le attività formative sono state seguite dagli allievi con interesse e partecipazione. Al termine dei due incontri gli studenti partecipanti hanno compilato un questionario anonimo, relativo alle attività formative svolte, che è stato somministrato tramite QR code. Il relatore è stato Alfio Scuderi, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, Sezione Polizia Stradale di Teramo, mentre il Referente d’Istituto dei progetti di Educazione Stradale dell’Alessandrini-Marino è il Professor Angelo Di Carlo.